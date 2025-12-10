Ünlü oyuncu Levent Özdilek, televizyon ve tiyatro dünyasında canlandırdığı karakterlerle tanınsa da, özel hayatında ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Levent Özdilek annesi Gülseren Güç kimdir, neden öldü? Gülseren Güç kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

LEVENT ÖZDİLEK'İN ANNESİ GÜLSEREN GÜÇ KİMDİR?

Gülseren Güç, oyuncunun hayatında önemli bir yere sahipti. Mersin'in Tarsus ilçesi kökenli olan Gülseren Güç, ailesine düşkün yapısıyla biliniyordu.

Gülseren Güç, hayatını ailesine adayan bir anne olarak tanınıyor ve oğlunun kariyerindeki başarılarda manevi desteği ile ön plana çıkıyordu. Sosyal medyada zaman zaman Levent Özdilek'in paylaştığı duygusal anlar, annesiyle olan bağını gözler önüne seriyordu.

GÜLSEREN GÜÇ NEDEN ÖLDÜ?

Gülseren Güç, 93 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda doğal sebeplerin etkili olduğu belirtildi. Uzun yaşamı boyunca ailesi ve yakın çevresi tarafından sevgiyle anılan Gülseren Güç, özellikle oğlunun hayatındaki rolüyle halkın da ilgisini çekiyordu.

GÜLSEREN GÜÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Gülseren Güç, 93 yaşında hayata veda etti. Uzun ömrü boyunca hem ailesine hem de çevresine örnek bir yaşam sürdü. 90'lı yaşlara kadar aktif bir yaşam süren Gülseren Güç, özellikle ailesiyle olan bağlarıyla tanındı.