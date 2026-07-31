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Levent Mercan UEFA listesinden çıkarıldı mı, Fenerbahçe UEFA listesinde kimler var?

Levent Mercan UEFA listesinden çıkarıldı mı, Fenerbahçe UEFA listesinde kimler var?
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Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği güncel oyuncu listesi futbolseverlerin gündemine oturdu. Sarı-lacivertli ekipte Levent Mercan UEFA listesinden çıkarıldı mı, Fenerbahçe UEFA listesinde kimler var? soruları yoğun şekilde araştırılırken, UEFA kadrosunda yapılan son değişiklikler ve listeye eklenen-çıkarılan isimler merak ediliyor.

UEFA organizasyonu öncesinde kadrosunu güncelleyen Fenerbahçe'de gözler açıklanan oyuncu listesine çevrildi. Taraftarlar, Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda yer alıp almadığını ve Fenerbahçe'nin UEFA listesinde bulunan futbolcuları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin güncel UEFA listesine ilişkin merak edilen detaylar

LEVENT MERCAN UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI MI, FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroyu resmen açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte Levent Mercan UEFA listesinden çıkarıldı mı, Fenerbahçe UEFA listesinde kimler var? soruları taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, listede dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

LEVENT MERCAN UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI MI?

Fenerbahçe'nin UEFA'ya sunduğu güncel kadroda Levent Mercan'a yer verilmedi. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak maçlar öncesinde kadrosunda değişikliğe giderken, Levent Mercan listeden çıkarılan isimlerden biri oldu.

VEDAT MURIQI UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen kadroya dahil edildi. Teknik heyetin tercihleri doğrultusunda güncellenen listede tecrübeli golcüye yer verilirken, Avrupa kupalarındaki Sturm Graz eşleşmesinde forma giyebilecek isimler arasına eklendi.

N'GOLO KANTE LİSTEDE YER ALMADI

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvanın ardından izinli olduğu için takıma geç katılan N'Golo Kante ise UEFA listesine dahil edilmedi. Deneyimli orta sahanın ilk etapta açıklanan kadroda bulunmaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI BULUNUYOR

UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin ilk Sturm Graz karşılaşmasından 24 saat öncesine kadar kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Teknik heyetin ihtiyaç duyması halinde UEFA'ya bildirilen listede son ana kadar revizyona gidilebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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