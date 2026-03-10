Lemina gol nereden izlenir Galatasaray Liverpool maçı Lemina golü nasıl izlenir, gibi sorular bu akşam oynanan Galatasaray Liverpool maçı ile ilgili merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Lemina gol nereden izlenir Galatasaray Liverpool maçı Lemina golü nasıl izlenir?

LEMİNA KİMDİR?

Mario Lemina (Mario René Junior Lemina), 1 Eylül 1993 Gabon doğumlu, defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Gabonlu profesyonel futbolcudur. 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde İngiliz kulübü Wolverhampton'dan Galatasaray'a transfer olmuştur. Kariyerinde Juventus, Southampton, Nice ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen deneyimli oyuncu, güçlü fiziği ve dinamizmi ile tanınmaktadır.

LEMİNA GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Lemina golünü TRT Sport platformlarından izleyebilirsiniz.