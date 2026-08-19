KYK burs başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde şimdi de GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları bulunuyor. Yaklaşık 600 bin öğrencinin lisans ve ön lisans programlarına yerleşmesinin ardından, eğitim hayatı boyunca GSB'nin burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularının başladığına ilişkin henüz bir tarih belirtilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi başvuru tarihleri her öğretim yılı öncesinde duyuruluyor ve başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.

Bu nedenle 2026 yılı için başvuru tarihi henüz açıklanmamışken öğrencilerin GSB tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 GSB burs ve kredi başvuruları için şu an resmi bir başlangıç tarihi bulunmuyor. 2025 yılında başvuruların 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle öğrencilerin bu yıl da ekim ayındaki duyuruları takip etmesi bekleniyor. Ancak 2026 başvuru tarihinin, resmi açıklama yapılmadan kesinleştiği söylenemez.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları burs veya öğrenim kredisi için başvurabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

GSB burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuruların başladığı tarihte öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru ekranına ulaşarak gerekli bilgileri kontrol etmesi ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin başvuru sürecinden önce e-Devlet şifresi alması veya mevcut diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor