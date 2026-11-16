Kutsi kaç kere evlendi? Kutsi’nin çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Sevda Sönmez ile evliliğinin ardından sanatçının geçmişteki evlilikleri ve aile yaşamına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Kutsi kaç kere evlendi? Kutsi’nin çocuğu var mı? Detaylar...

KUTSİ KAÇ KERE EVLENDİ, EŞLERİ KİMLER?

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, bugüne kadar üç evlilik yaptı. Kutsi'nin evlilikleri ve eşleri şöyle:

- İlk evliliği: Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi. Çift, 2015 yılında boşandı.

- İkinci evliliği: Sanatçı, 10 Mart 2021'de Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturdu. Bu evlilik 2023 yılında sona erdi.

- Üçüncü evliliği: Kutsi, 15 Kasım 2026'da Sevda Sönmez ile evlendi.

KUTSİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Kutsi'nin ilk eşi Sinem Bayraktutar ile evliliğinden iki kızı bulunuyor. Ceylin Ada ve Lila isimli kızları, sanatçının çocukları olarak biliniyor. Kutsi'nin diğer evliliklerinden ise kamuoyuna yansıyan bir çocuğu bulunmuyor.

KUTSİ, FEYZA ÇIPA İLE EVLENDİ Mİ?

Kutsi'nin adı geçmişte oyuncu Feyza Çıpa ile de anılmıştı. İkili uzun süre birliktelik yaşasa da evlenmedi. Bu nedenle Feyza Çıpa, sanatçının eski eşleri arasında yer almıyor.