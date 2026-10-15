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Kups Trabzonspor ilk 11’leri! Kups Trabzonspor maçında kimler oynuyor?

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Kups Trabzonspor ilk 11’leri! Kups Trabzonspor maçında kimler oynuyor?
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KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda sahne alacak.

Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ilk 11 kadroları geliyor. Ancak karşılaşmanın başlamasına süre olduğu için KuPS ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kadroların maç saatine yaklaşık bir saat kala teknik direktörler tarafından duyurulması bekleniyor.

KUPS TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ VE KADRO DURUMU

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: Uefa Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

İLK 11 DURUMU: Henüz açıklanmadı

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

İLK 11 DETAYLARI

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ilk 11:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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