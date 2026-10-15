Kups Trabzonspor ilk 11’leri! Kups Trabzonspor maçında kimler oynuyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere şehrindeki Tammelan Stadion stadyumunda sahne alacak.
Kritik mücadele öncesinde sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ilk 11 kadroları geliyor. Ancak karşılaşmanın başlamasına süre olduğu için KuPS ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kadroların maç saatine yaklaşık bir saat kala teknik direktörler tarafından duyurulması bekleniyor.
KUPS TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ VE KADRO DURUMU
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: Uefa Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
İLK 11 DURUMU: Henüz açıklanmadı
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İLK 11 DETAYLARI
Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ilk 11: