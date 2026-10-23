KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı?

2026- Kpss Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. Ösym, 7 Ekim 2026’da sınav sonuçlarını erişime açmış olsa da branş sıralamalarının yayımlanacağı tarih ve saate ilişkin resmi bir takvim duyurmadı. Sıralamaların ekim ayının son haftasında ya da kasım ayının başında adayların erişimine sunulması bekleniyor. İşte KPSS lisans branş sıralamasına dair bilinmesi gerekenler.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 2026-KPSS Lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Adayların sonuç belgelerinde şu aşamada yalnızca Türkiye geneli başarı sıralaması yer alıyor. Kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını görmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin yapacağı duyuruyu bekliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, branş sıralamalarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Daha önce sıralamaların sonuçlardan birkaç gün sonra, 14 Ekim civarında açıklanabileceği tahmin edilse de bu süreç gerçekleşmedi. Güncel beklentilere göre branş sıralamalarının ekim ayının son haftasında ya da kasım ayının ilk günlerinde erişime açılması öngörülüyor. Ancak bu tarihlerin resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026-KPSS Lisans Sınavı’nın 6 Eylül’de uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül’de gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları, 7 Ekim 2026’da açıklandı. Adaylar sonuç ekranında Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi netlerinin yanı sıra P3, P10 ve P121 gibi puan türlerini görüntüleyebiliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların sınavdaki başarılarını yalnızca Türkiye geneliyle değil, aynı alandan mezun olan diğer adaylarla karşılaştırarak gösteren bir sıralama. Sıralamalar, adayların mezuniyet alanları esas alınarak oluşturuluyor. Bu sayede adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür puan türünün yanı sıra Eğitim Bilimleri ve ÖABT sonuçlarına göre de kendi alanlarındaki konumlarını görebiliyor.

BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Branş sıralaması, özellikle kamu kurumlarına yapılacak atamalarda adayların şanslarını değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Öğretmenlik, sağlık ve diğer meslek gruplarında atama hedefleyen adaylar, tercih stratejilerini bu sıralamaya göre belirliyor. Bununla birlikte branş sıralaması, atama sürecinde tek belirleyici unsur değil; kadro sayısı, tercih edilen kurumlar ve kontenjanlar da sonucu etkiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

Branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sıralamalarını öğrenebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Başvurularım / Tercihlerim” bölümünden 2026-KPSS Lisans sınavının seçilmesi ve üst menüde yer alan “Branş Bazında Sıralama” sekmesine tıklanması yeterli olacak.