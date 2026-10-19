KPSS branş bazlı sıralamalar açıklandı mı?

Kpss branş bazlı sıralamalar henüz açıklanmadı. Ösym, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının yayımlanacağı tarih ve saate ilişkin resmi bir takvim de duyurmadı. Önceki yıllarda branş sıralamalarının sonuçların ardından birkaç gün ile birkaç hafta içinde erişime açıldığı biliniyor; bu yıl ise 14 Ekim'e kadar açıklanması beklenen sıralamalar için bekleyiş sürüyor. KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır? Tüm detaylar haberimizde…

KPSS BRANŞ BAZLI SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

Hayır. 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları, 19 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi duyurularında, branş sıralamalarının yayımlandığını gösteren bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonuçlarının açıklanmış olması, branş sıralamalarının da erişime açıldığı anlamına gelmiyor; bu iki işlem ÖSYM tarafından ayrı ayrı yürütülüyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak sıralamaların sonuçların ilanından sonraki bir ila iki hafta içinde, 14 Ekim civarında yayımlanması bekleniyordu. Ancak bu tarih geçmesine rağmen sıralamalar erişime açılmadı. Bu nedenle kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS branş bazında sıralama, adayların sınavda aldıkları puanlara göre kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı sıralarını gösteren bir bilgilendirme hizmeti. Adaylar bu sayede Genel Yetenek-Genel Kültür (P3) puan türünün yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarına göre de kendi alanlarındaki konumlarını görebiliyor. Branş sıralaması, özellikle kamu kurumlarına yapılacak atamalarda adayların şanslarını değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, sıralama bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Bunun için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Ardından "Başvurularım / Tercihlerim" bölümünden 2026-KPSS Lisans sınavı seçilerek üst menüdeki "Branş Bazında Sıralama" sekmesine tıklanması yeterli olacak.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI RESMİ BELGE Mİ?

ÖSYM, branş bazında sıralamaların tek başına resmi bir belge niteliği taşımadığını belirtiyor. Sıralamalar hazırlanırken adayların sistemde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. Bu nedenle adayların mezuniyet bilgilerinin sistemde doğru ve güncel olması önem taşıyor. ÖSYM, branş bazında sıralamaları dönemsel olarak güncelleyebiliyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuç belgelerinde Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT test netlerinin yanı sıra P3, P10 ve P121 gibi puan türlerini görüntüleyebiliyor.