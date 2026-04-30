KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi plan doğrultusunda netleşti. Adayların kamu kurumlarında görev alabilmesi için kritik öneme sahip olan Kpss, 2026 yılında lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde farklı oturumlarla uygulanacak. Peki, Kpss lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Detaylar...

KPSS BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ 2026

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026 KPSS sınav süreci, yaz aylarından sonbahara kadar geniş bir takvime yayılmış durumda. Hem başvuru tarihleri hem de sınav günleri adayların dikkatle takip etmesi gereken önemli aşamalar içeriyor.

2026 KPSS SINAV TARİHLERİ VE SONUÇ TAKVİMİ

2026 KPSS kapsamında lisans ve A Grubu sınav tarihleri şu şekilde planlandı:

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13.09.2026

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu:

KPSS 2026 sonuç açıklama tarihi: 07.10.2026

Bu takvim, özellikle A Grubu kadrolar için hazırlanan adayların planlamasını doğrudan etkileyen kritik bir süreç olarak öne çıkıyor.

KPSS LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS 2026 kapsamında farklı eğitim düzeylerine göre başvuru ve sınav süreçleri ayrı takvimlerle yürütülmektedir. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması, sürecin en önemli adımlarından biridir.

KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) BAŞVURULARI

KPSS B Grubu başvuruları, lisans düzeyindeki adaylar için Genel Yetenek ve Genel Kültür ile birlikte alan bilgisi oturumlarını kapsamaktadır.

Başvuru tarihleri: 01.07.2026 – 13.07.2026

Başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek olup adayların sistem üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekecektir. Bu dönem, kamu personeli alımlarına hazırlanan lisans mezunları için en kritik başvuru aşamalarından biridir.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Önlisans mezunlarının katılacağı KPSS oturumu için süreç yaz aylarında başlayıp sonbahara kadar uzanıyor.

Başvuru tarihi: 29.07.2026 – 10.08.2026

Sınav tarihi: 04.10.2026

Sonuç açıklama tarihi: 30.10.2026

Bu süreçte adaylar, iki yılda bir gerçekleştirilen önlisans KPSS ile kamu kurumlarının orta düzey kadrolarına yerleşme fırsatı elde eder.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim (lise) mezunları için KPSS 2026 takvimi sonbahar dönemine yayılmıştır.

Başvuru tarihi: 27.08.2026 – 08.09.2026

Sınav tarihi: 25.10.2026

Sonuç açıklama tarihi: 19.11.2026

Bu oturum, lise mezunlarının kamu personeli olabilmesi için en önemli sınav aşaması olarak değerlendirilmektedir.