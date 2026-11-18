Koza TV, Digiturk'te 614. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca D-Smart'ta 108., S Sport Plus'ta 65. ve FilBox'ta 27. kanaldan izlenebiliyor. Koza TV'nin Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV platformlarında da yer aldığı belirtiliyor, ancak bu platformlardaki kanal numaraları kanal tarafından açıklanmadı. Uydu üzerinden izlemek isteyenler ise Türksat 6A uydusundan Koza TV'yi şifresiz olarak izleyebiliyor. Kanalın canlı yayınına internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden de ulaşılabiliyor. İşte Koza TV'nin kanal numaraları, frekans bilgileri ve izleme seçeneklerine ilişkin tüm detaylar.

KOZA TV DİGİTURK'TE HANGİ KANALDA?

Koza TV, Digiturk'te 614. kanaldan yayın yapıyor.

KOZA TV TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

Koza TV'nin Tivibu'da yer aldığı belirtiliyor. Ancak kanalın Tivibu'daki kanal numarası, Koza TV tarafından açıklanmadı. Tivibu aboneleri, kanal listesinde "Koza TV" araması yaparak ya da platformun güncel kanal listesini kontrol ederek kanala ulaşabiliyor.

KOZA TV TV PLUS'TA KAÇINCI KANALDA?

Koza TV'nin Turkcell TV+ platformunda da yayınlandığı belirtiliyor. Kanalın TV+'taki numarası ise resmi olarak paylaşılmadı. TV+ kullanıcıları, kanal listesinden ya da arama özelliğinden Koza TV'yi bulabiliyor.

KOZA TV D-SMART'TA HANGİ KANALDA?

Koza TV, D-Smart'ta 108. kanaldan izlenebiliyor.

KOZA TV KANAL NUMARALARI

Koza TV'nin platformlara göre kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 614. kanal

D-Smart: 108. kanal

S Sport Plus: 65. kanal

FilBox: 27. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOZA TV FREKANS BİLGİLERİ

Koza TV'yi uydu üzerinden izlemek isteyenler, alıcılarına şu frekans bilgilerini girerek kanalı bulabilir:

Uydu: Türksat 6A

Frekans: 12111

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

KOZA TV CANLI NASIL İZLENİR?

Koza TV'nin canlı yayını, kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve resmi YouTube kanalı üzerinden de izlenebiliyor.

KOZA TV ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Koza TV Türksat 6A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapıyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, kanalı ücretsiz olarak takip edebiliyor.