Kosova Türkiye maçı neden Kosova'da oynanıyor, neden Türkiye'de oynanmıyor?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kosova - Türkiye maçı öncesinde en çok merak edilen sorulardan biri, müsabakanın neden Türkiye’de değil de Kosova’da oynandığı oldu. Milli takımımızın deplasman yolculuğu taraftarlar arasında "Saha avantajı neden bizde değil?" sorusunu gündeme geldi. Peki, Kosova Türkiye maçı neden Kosova'da oynanıyor, neden Türkiye'de oynanmıyor?
"Kosova - Türkiye maçı neden Kosova'da oynanıyor?" sorusu, maç saati yaklaştıkça Google’da en çok aratılan başlıklar arasına girdi. A Milli Futbol Takımımızın galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu randevunun lokasyon tercihi, tamamen turnuvanın önceden belirlenmiş fikstür protokollerine dayanıyor.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek olan Kosova - Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlıların bu kritik eleme mücadelesi, TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşurken, dijital platform tercihi yapanlar için Exxen üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Dev maçın tüm heyecanı naklen ekranlara taşınacak.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇINI TV8'DEN ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN FREKANS BİLGİLERİ
Türkiye’nin kalbinin atacağı bu dev karşılaşmayı TV8 üzerinden izlemek oldukça kolay. Herhangi bir abonelik gerektirmeden şifresiz yayınlanacak olan maçı şu platformlardan takip edebilirsiniz:
Digiturk: 28. Kanal
D-Smart: 28. Kanal
Tivibu: 31. Kanal
Turkcell TV+: 29. Kanal
Kablo TV: 34. Kanal
Vodafone TV: 28. Kanal
Ayrıca Türksat uydusu ve TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de kesintisiz erişim sağlamak mümkün.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI EXXEN CANLI YAYIN DETAYLARI
Mücadeleyi dijital dünyadan takip etmek isteyenler için Exxen, internet üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı maç yayını sunacak. Üyelik sistemiyle çalışan platformun uygulaması veya web sitesi aracılığıyla dünyanın her yerinden milli maçı izleyebilirsiniz.
KRİTİK RANDEVU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dünya Kupası elemelerinin en heyecan verici maçlarından biri olan Kosova - Türkiye müsabakası, 31 Mart Salı günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü ile başlayacak olan bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 21:45'te ekranlara gelecek.
DEV MAÇIN ADRESİ: STADİUMİ FADİL VOKRRİ
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Eleme Final maçında Kosova’ya konuk oluyor. Priştine’nin ev sahipliği yapacağı bu büyük karşılaşma, kentin sembol mekanlarından Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) çimlerinde gerçekleşecek. Temsilcimizin galibiyet hedeflediği bu atmosferde tüm Türkiye tek yürek olacak.
MAÇ NEDEN KOSOVA'DA OYNANIYOR?
A Milli Futbol Takımımızın galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu randevunun lokasyon tercihi, tamamen turnuvanın önceden belirlenmiş fikstür protokollerine dayanıyor.