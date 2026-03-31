Kosova Türkiye maçı neden Kosova'da oynanıyor, neden Türkiye'de oynanmıyor?

"Kosova - Türkiye maçı neden Kosova'da oynanıyor?" sorusu, maç saati yaklaştıkça Google’da en çok aratılan başlıklar arasına girdi. A Milli Futbol Takımımızın galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu randevunun lokasyon tercihi, tamamen turnuvanın önceden belirlenmiş fikstür protokollerine dayanıyor.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek olan Kosova - Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. Ay-yıldızlıların bu kritik eleme mücadelesi, TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşurken, dijital platform tercihi yapanlar için Exxen üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Dev maçın tüm heyecanı naklen ekranlara taşınacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇINI TV8'DEN ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

Türkiye’nin kalbinin atacağı bu dev karşılaşmayı TV8 üzerinden izlemek oldukça kolay. Herhangi bir abonelik gerektirmeden şifresiz yayınlanacak olan maçı şu platformlardan takip edebilirsiniz:

Digiturk: 28. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Tivibu: 31. Kanal

Turkcell TV+: 29. Kanal

Kablo TV: 34. Kanal

Vodafone TV: 28. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de kesintisiz erişim sağlamak mümkün.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI EXXEN CANLI YAYIN DETAYLARI

Mücadeleyi dijital dünyadan takip etmek isteyenler için Exxen, internet üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı maç yayını sunacak. Üyelik sistemiyle çalışan platformun uygulaması veya web sitesi aracılığıyla dünyanın her yerinden milli maçı izleyebilirsiniz.

KRİTİK RANDEVU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası elemelerinin en heyecan verici maçlarından biri olan Kosova - Türkiye müsabakası, 31 Mart Salı günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü ile başlayacak olan bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 21:45'te ekranlara gelecek.

DEV MAÇIN ADRESİ: STADİUMİ FADİL VOKRRİ

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Eleme Final maçında Kosova’ya konuk oluyor. Priştine’nin ev sahipliği yapacağı bu büyük karşılaşma, kentin sembol mekanlarından Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) çimlerinde gerçekleşecek. Temsilcimizin galibiyet hedeflediği bu atmosferde tüm Türkiye tek yürek olacak.

MAÇ NEDEN KOSOVA'DA OYNANIYOR?

