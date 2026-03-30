Kosova Türkiye maçı biletleri tükendi mi, Türkiye'ye kaç bilet satıldı, Kosova Türkiye maçını kaç Türk taraftar izleyecek

Kosova Türkiye maçı biletleri tükendi mi, Türkiye'ye kaç bilet satıldı, Kosova Türkiye maçını kaç Türk taraftar izleyecek
Kosova ile Türkiye arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde biletler büyük ilgi gördü. Ev sahibi Kosova’nın Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda TSİ 21.45’te oynanacak kritik mücadele için sınırlı sayıda misafir tribün biletleri gündem oldu. Peki, Türkiye'ye kaç bilet satıldı?

A Milli Takım’ın Kosova deplasmanında 31 Mart’ta oynayacağı Dünya Kupası play-off final maçı için ayrılan biletler hızla satıldı. Kosova Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü resmi satışta Türk taraftarlar için özel kontenjandan bilet ayrıldı. Kosova Türkiye maçı biletleri tükendi mi, Türkiye'ye kaç bilet satıldı?

A MİLLİ TAKIMIMIZ TARİHİ MAÇA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak maçta Türk taraftarları için ayrılan 700 bilet saniyeler içinde tükendi. Bu gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerini de zor durumda bıraktı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ BİLETLERİ TÜKENİŞİ

Tarihi karşılaşmada, misafir takım tribünü için ayrılan biletler satışa sunulduğu gibi tamamen satıldı. Sınırlı sayıda açılan tribün, Türk taraftarlarının yoğun ilgisiyle anında tükendi ve maç öncesi büyük bir heyecan yarattı.

TÜRK TARAFTARLARIN BİLET TALEBİ YOĞUN

Türk taraftarlar, hem deplasman tribünü hem de sınırlı protokol tribünü için TFF’ye binlerce talep maili gönderdi. Ancak kontenjan sınırlı olduğu için çoğu talep olumsuz yanıtlandı ve taraftarlar stada girememenin hayal kırıklığını yaşadı.

KENT MEYDANLARINDA DEV EKRANLAR OLACAK

Kosova Futbol Federasyonu, stadyuma giremeyen taraftarlar için kent meydanına birden fazla dev ekran kuracak. Böylece, maç heyecanını kaçırmak istemeyenler, toplu alanlarda karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR

