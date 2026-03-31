Kosova nereden ayrıldı, Kosova ne zaman bağımsız oldu?

Balkanlar’ın en genç ülkelerinden Kosova, Sırbistan’dan ayrılarak 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etti. Kosova’nın bağımsızlık ilanı, bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdi ve uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. Kosova’nın tarihçesi ve bağımsızlık süreci, hem tarih meraklıları hem de güncel haber takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor.

KOSOVA NEREDEN AYRILDI, KOSOVA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

KOSOVA’NIN TARİHÇESİ VE SIRBİSTAN İLE İLİŞKİLERİ

Kosova, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Yugoslavya gibi farklı yönetimlerin egemenliği altında bulunmuş bir bölgeydi. 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte etnik gerilimler tırmandı ve özellikle Sırplar ile Arnavutlar arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar, uluslararası müdahaleleri ve NATO’nun 1999’da başlattığı operasyonları beraberinde getirdi.

KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK İLANI

Kosova, uzun müzakereler ve uluslararası gözlem süreçlerinin ardından 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık ilanıyla birlikte Kosova, kendi parlamentosunu ve hükümet sistemini kurarak, ekonomik ve siyasi olarak kendi yolunu çizmeye başladı. Bağımsızlık, hem bölgedeki siyasi dengeleri hem de Kosova halkının gelecek perspektifini değiştiren kritik bir adım oldu.

ULUSLARARASI TEPKİ VE TANINMA SÜRECİ

Kosova’nın bağımsızlığı, hemen tüm dünyada farklı tepkilerle karşılandı. ABD ve birçok Avrupa ülkesi Kosova’yı hızla tanırken, Sırbistan ve bazı diğer ülkeler bu bağımsızlığı kabul etmedi. Günümüzde Kosova, uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak kabul edilmekle birlikte, tanınma süreci hala bazı ülkelerle sınırlı kalıyor.

Kosova’nın bağımsızlık süreci, sadece bölgesel değil, küresel politik dengeler açısından da büyük önem taşıyor. Balkanlar’ın tarih sahnesindeki bu genç ülkesi, hem geçmişi hem de geleceğiyle merak edilen bir ülke olmaya devam ediyor.