Konyaspor Fenerbahçe maçında F 16 uçak mı geçiyor, Konyaspor Fenerbahçe maçında gelen sesler ne?

Süper Lig’de oynanan Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında duyulan gizemli sesler taraftarların dikkatinden kaçmadı. Özellikle maç sırasında art arda gelen güçlü uğultular, izleyiciler arasında F-16 savaş uçaklarının bölgede uçuş yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçında duyulan bu seslerin kaynağı neydi? O anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINA BENZER BİR SES

Golsüz eşitlikle devam eden maçın ilk yarısının son bölümlerinde, defalarca F-16 savaş uçaklarının motor sesini andıran gürültüler yayına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sesin yayına net bir şekilde yansımasıyla birlikte, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar sesin kaynağını merak ederken, ilginç yorumlarda da bulundu.

''Konya'da sıradan bir gün. Savaş uçakları stadın üstünde tur atıyor''

• ''Statta galiba alçak uçuş testi var. Ses o kadar şiddetliydi ki bir an bizim eve uçak girecek sandım''

• ''Stadın üstünden arka arkaya jetler geçiyor. Türk futbolunda bunu da gördük''