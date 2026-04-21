Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? ZTK’da haftanın önemli mücadelelerinden Konyaspor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Konyaspor Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 21 Nisan Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAATİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor – Fenerbahçe maçı saat 20:30’da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YAYIN PLATFORMU VE FREKANS BİLGİLERİ

Maç, ATV üzerinden farklı platformlarda izlenebilecek:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Vodafone TV: 25. kanal

• Türksat uydu ve internet yayını üzerinden şifresiz izlenebilir

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Konya’da oynanacak. Ev sahibi ekip Konyaspor olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Türkiye futbolunun en önemli turnuvalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak bu çeyrek final mücadelesi, iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Fenerbahçe maçı henüz başlamadı.

İLK 11'LER: