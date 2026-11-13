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Koke öldü mü, yaşıyor mu?

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Koke öldü mü, yaşıyor mu?
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İspanyol futbolunun önemli isimlerinden, Atletico Madrid'in kaptanı Koke hakkında sosyal medyada çıkan ölüm iddiaları futbolseverleri endişelendirdi. Paylaşımların ardından "Koke öldü mü?" ve "Koke yaşıyor mu?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

Koke hayatta. Sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları asılsız. Deneyimli futbolcu, Atletico Madrid'deki antrenmanlara katılmaya devam ediyor.

KOKE ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Koke ölmedi. İspanyol futbolcu hayatta ve kariyerini Atletico Madrid'de sürdürüyor. Sosyal medyada Koke'nin hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Koke'nin ailesinden, Atletico Madrid'den ya da İspanya Futbol Federasyonu'ndan bu yönde yapılmış bir açıklama yok.

KOKE ÖLÜM İDDİALARI DOĞRU MU?

Koke hakkındaki ölüm iddiaları doğru değil. Koke, bu hafta da Atletico Madrid'in antrenmanlarında takımla birlikte çalıştı. Ünlü isimlerle ilgili asılsız ölüm haberleri sosyal medyada zaman zaman hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

KOKE KİMDİR?

Koke'nin asıl adı Jorge Resurrección Merodio. 8 Ocak 1992'de İspanya'nın başkenti Madrid'de doğdu. Futbola Atletico Madrid'in altyapısında başladı ve profesyonel kariyerinin tamamını bu kulüpte geçirdi. Orta saha oyuncusu olan Koke, uzun yıllardır Atletico Madrid'in kaptanlığını yapıyor. Takımın teknik direktörü Diego Simeone döneminin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

KOKE KAÇ YAŞINDA?

8 Ocak 1992 doğumlu olan Koke, 34 yaşında.

KOKE'NİN KARİYERİ

Koke, Atletico Madrid formasıyla kulüp tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu oldu ve 750 maç barajını geride bıraktı. Atletico Madrid ile iki kez İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası gibi kupaları da kazandı. Koke, İspanya Milli Takımı formasıyla da uzun yıllar boyunca forma giydi.

KOKE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Koke, kariyerine başladığı Atletico Madrid'de oynamaya devam ediyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, İspanyol ekibinin kaptanlığını sürdürüyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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