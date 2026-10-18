Kocaelispor Göztepe maçı hangi kanalda, Kocaelispor Göztepe nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaelispor Göztepe nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 1'in yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Kocaelispor - Göztepe maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Göztepe maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen futbolseverlerle buluşturacak.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Kocaelispor - Göztepe maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kocaelispor - Göztepe maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Kocaelispor'un iç saha maçlarını oynadığı İzmit'teki Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Yeşil-siyahlı taraftarların, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı atamalara göre Kocaelispor - Göztepe maçını hakem Alper Akarsu yönetecek.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PAZAR PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında saat 13.30'da Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kocaelispor - Göztepe mücadelesinin ardından saat 19.00'da İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.