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Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, bugün 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maç, Digiturk'te 77. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, maç şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının yayın bilgileri, kanal numaraları ve tüm detaylar.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1 veriyor. Trendyol Süper Lig'in yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşma bu kanaldan canlı olarak ekrana gelecek.