Kocaelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Kocaelispor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, bugün 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maç, Digiturk'te 77. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, maç şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının yayın bilgileri, kanal numaraları ve tüm detaylar.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.
FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1 veriyor. Trendyol Süper Lig'in yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşma bu kanaldan canlı olarak ekrana gelecek.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Hayır, Kocaelispor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.
BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?
beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınlarına TOD aboneliğiyle internet üzerinden de ulaşılabiliyor.
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI TOD'DAN İZLENİR Mİ?
TOD, beIN SPORTS'un internet üzerinden yayın yapan dijital platformu. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, TOD aboneliğiyle akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. Kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izleme deneyimi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA
Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.