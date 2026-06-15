Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı “Işıl” karakteriyle tanınan Ece İrtem doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ece İrtem hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL'I ECE İRTEM KİMDİR

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas’ta doğmuş, sahne sanatları ve oyunculuk alanında eğitim almış bir isimdir. Sanat hayatına akademik temelli bir eğitim süreciyle yön veren İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı’ndan 2014 yılında mezun olmuştur. Eğitim sürecinde hem vokal hem de sahne performansı üzerine yoğunlaşarak disiplinli bir sanat geçmişi oluşturmuştur.

Oyunculuk kariyerine geçişinde İstanbul’da aldığı eğitimlerin önemli bir rolü vardır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimi, onun ekran önü performansını güçlendiren temel adımlardan biri olarak değerlendirilir. Televizyon ve dijital projelerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı “Işıl” karakteriyle son dönemde daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu rol, onun kariyerinde dikkat çeken projelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDAYDI?

Ece İrtem, 1991 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

ECE İRTEM NERELİ?

Ece İrtem, Sivas doğumludur. bEğitim hayatının bir kısmını İzmir’de sürdüren İrtem, üniversite eğitimi sürecinde sanatla daha yoğun bir bağ kurmuş, ardından İstanbul’a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

ECE İRTEM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ece İrtem, televizyon dizileri ve sinema projelerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştır. Kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar arasında dram, komedi ve suç türlerinde dikkat çeken projeler bulunmaktadır.

Yer aldığı bazı yapımlar şunlardır:

Meraklı Adamın 10 Günü (2024)

Kızılcık Şerbeti (2022–)

Mahkum (2021)

Zengo (2020)

Yeni Gelin (2017)

Bu projeler, onun farklı türlerdeki oyunculuk yeteneğini ortaya koyduğu çalışmalar arasında yer almaktadır. Özellikle televizyon dizilerindeki rolleri, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlamıştır.