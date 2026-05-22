Kızılcık Şerbeti 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 139. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başak aşkına yenik düşmüş, dayanamayıp Fatih’e geri dönmüştür. İkisi de bundan böyle evlilikleri için savaşmaya çok kararlıdır. İlk olarak ayrı eve çıkmayı planlarlar ancak bu iş Abdullah’ın hiç hoşuna gitmeyecektir. Küçük Abdullah iyileşmiş hem de konuşmaya başlamıştır. Nilay bu konuda kendisine yardım eden Salkım’dan hem özür dileyecek hem de ona bir hediye alacaktır. Eş bulma uygulamasından tanıştığı ve birlikte olduğu Buğra’ya ulaşamayan Elif iyice zıvanadan çıkıp adamın evine basacak, karşılığında daha büyük bir dert ile karşı karşıya kalacaktır. Çimen okulda kendi yüzünden çıkan kavga nedeniyle okuldan atılacak, bu durum Emir ile arasında büyük bir kavgaya neden olacaktır. Ömer’le aralarındaki gerginliğe son vermek için harekete geçen Kıvılcım, ne yazık ki çok geç kaldığının farkında değildir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih’in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne’nin Fatih’e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl’ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril’in Sönmez’i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa’nın Nilay’a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl’ın eski aşkı Leo’nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın durumu Nursema’ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

139. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti’nin 139. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.