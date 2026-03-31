Kısmetse Olur Ayça öldü mü, intihar mı etti?

Ayça Ekin Beğen, 2016 yılında Kısmetse Olur ile tanındıktan sonra sosyal medyada paylaştığı son “veda” mesajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, takipçilerini merakta bırakırken, sosyal medya kullanıcıları mesajın arkasındaki nedeni araştırmaya başladı.

AYÇA BEĞEN’DEN ŞAŞIRTAN VEDA PAYLAŞIMI

2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programının ilk sezonuyla tanınan Ayça Beğen, kişisel sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kısa sürede takipçileri arasında endişe yarattı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ ŞOK ETTİ

Paylaşımın ardından Ayça Beğen’in intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Durumu fark eden yakınları hızla müdahale ederek genç kadını apar topar hastaneye yetiştirdi. Olayın duyulmasıyla birlikte arama motorlarında “Ayça Beğen yaşıyor mu?” sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi.

AYÇA BEĞEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan ünlü isim, müşahede altında tutuluyor. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, zamanında yapılan müdahaleler sayesinde hayati tehlikeyi atlattı ve sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Sosyal medyada sevenleri, ünlü isme destek mesajları göndererek moral verdi.

UZMAN EKİPTEN AÇIKLAMA

Bys Media Group tarafından yapılan açıklamada, “Ayça Beğen şu anda hastanede tedavi altında olup, uzman ekipler tarafından tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

KISMETSE OLUR AYÇA KİMDİR?

Kısmetse Olur’un ilk sezonunda kendine has tarzı ve polemikleriyle hafızalara kazınan Ayça Beğen, program sonrası bir süre daha magazin gündeminde yer aldı ancak ardından ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti. Bu ani ve üzücü gelişme, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.