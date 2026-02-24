Haberler

Kerem Kınık kimdir, Kerem Kınık görevi, mesleği ne?

Kerem Kınık, son dönemde adı sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. "Kerem Kınık kimdir, Kerem Kınık görevi ne, mesleği nedir?" soruları kamuoyu tarafından merak edilirken, Kınık'ın kariyeri, üstlendiği görevler ve mesleki geçmişi araştırılmaya devam ediyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kerem Kınık, görevleri ve mesleğiyle dikkat çekiyor. "Kerem Kınık kimdir?" sorusu internet aramalarında öne çıkarken, Kınık'ın hangi görevlerde bulunduğu, ne iş yaptığı ve kariyer yolculuğu haberin detaylarında ele alınıyor.

AKADEMİK KARİYERİ VE ÜNİVERSİTE GÖREVLERİ

Kerem Kınık, 2013–2015 yılları arasında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde rektör danışmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde üniversite yönetimi ve akademik planlama süreçlerinde aktif rol üstlendi.

2016 yılından itibaren ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev alarak afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri alanlarında eğitim faaliyetlerine katkı sağladı.

AİLE HAYATI VE YABANCI DİL BİLGİSİ

Evli ve üç çocuk babası olan Kerem Kınık'ın Muhammed Furkan, Abdullah Harun ve Fatıma Zehra adlarında üç çocuğu bulunuyor. Kınık, İngilizceyi iyi düzeyde, Arapçayı ise orta seviyede biliyor.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI

Üniversite yıllarından itibaren insani yardım faaliyetleri içinde yer alan Kınık, Kosova Savaşı sürecinde ve 1999 Marmara Depremi'nde gönüllü hekim olarak sahada görev yaptı. Bu deneyimler, onun kriz ve afet bölgelerine yönelik çalışmalarının temelini oluşturdu.

ULUSLARARASI GÖREVLER VE SAHA FAALİYETLERİ

Kınık, Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanlığı döneminde Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok kriz bölgesinde insani yardım faaliyetleri yürüttü. Ayrıca Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu yönetiminde görev aldı.

2017 yılında IFRC bünyesinde Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden sorumlu Başkan Yardımcılığına seçilen Kerem Kınık, bu göreviyle uluslararası insani yardım politikalarında etkin bir rol üstlendi.

