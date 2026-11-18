Kendall Jenner'ın hamile olduğuna dair herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ünlü model ya da temsilcileri tarafından iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce de benzer iddialarla gündeme gelen Jenner, geçmişte hamilelik söylentilerini esprili bir dille yalanlamıştı. Kendall Jenner hamile mi, bebek mi bekliyor, iddialara yanıt verdi mi ve sevgilisi kim soruları son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kendall Jenner'ın hamilelik iddialarına ilişkin tüm detaylar.

KENDALL JENNER HAMİLE Mİ?

Kendall Jenner'ın hamile olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Ortaya atılan iddialar herhangi bir açıklama ya da resmi kaynakla doğrulanmadı. Bu nedenle Jenner'ın hamile olduğu yönündeki haberler şimdilik yalnızca iddia niteliği taşıyor.

KENDALL JENNER'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hayır, Kendall Jenner ya da temsilcileri son hamilelik iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü modelin iddialara yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.

KENDALL JENNER DAHA ÖNCE HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLAMIŞ MIYDI?

Kendall Jenner, geçmişte de birçok kez hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü model, daha önce ortaya atılan benzer bir iddiaya "Sadece simit (bagel) seviyorum" diyerek esprili bir yanıt vermiş ve söylentileri yalanlamıştı.

Jenner, Şubat 2026'da verdiği bir röportajda ise yıllardır annelik konusunda kendisine yöneltilen sorulara değinmiş ve bu konudaki düşüncelerini paylaşmıştı.

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Jenner, 3 Kasım 1995'te ABD'nin Los Angeles kentinde doğdu. Kris Jenner ile Caitlyn Jenner'ın kızı olan ünlü isim, Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olarak tanındı. Kylie Jenner'ın ablası, Kim, Khloé ve Kourtney Kardashian'ın ise anne bir kız kardeşi.

Kendall Jenner, ailesinin rol aldığı "Keeping Up with the Kardashians" ve "The Kardashians" programlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Modellik kariyerinde dünyanın önde gelen moda markalarının defilelerinde podyuma çıktı ve uluslararası dergilerin kapaklarında yer aldı. Jenner, bir dönem dünyanın en çok kazanan modelleri listesinin zirvesinde yer aldı.

KENDALL JENNER KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Kendall Jenner, 3 Kasım 2026 itibarıyla 31 yaşına girdi.

KENDALL JENNER'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Hayır, Kendall Jenner'ın çocuğu bulunmuyor. Ünlü model, Kardashian-Jenner kardeşleri arasında henüz anne olmayan tek isim olarak dikkat çekiyor.