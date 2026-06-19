Kenan Sofuoğlu'nun oğlu öldü mü, ne zaman öldü? Kenan Sofuoğlu ölen oğlu Hamza kaç yaşındaydı?

Türk motosiklet sporunun önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu, oğlu Hamza Sofuoğlu’nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hamza Sofuoğlu’nun cenazesi, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen törenin ardından aile kabristanında toprağa verilmişti.

KENAN SOFUOĞLU'NUN OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Hamza Sofuoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Ailesiyle birlikte Alanya’da bulunduğu sırada sağlık sorunu yaşayan Hamza Sofuoğlu’nun beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. İlk olarak Antalya’da tedavi altına alınan minik bebek, daha sonra özel ambulansla İstanbul’a sevk edilmiş ve burada ameliyat edilmişti.

Uzun süre tedavi gören Hamza Sofuoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Gazi Süleymanpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

KENAN SOFUOĞLU ÖLEN OĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Hamza Sofuoğlu, 4 Mart tarihinde dünyaya geldi. Yaklaşık 4 aylık olan Hamza Sofuoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HAMZA SOFUOĞLU'NUN TEDAVİ SÜRECİ

Hamza Sofuoğlu’nun sağlık sorunu, ailesiyle Alanya’da bulunduğu dönemde ortaya çıktı. Yapılan kontroller sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalenin ardından Antalya’da tedavi altına alınan Hamza Sofuoğlu, daha kapsamlı sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla özel ambulansla İstanbul’a sevk edildi. Burada gerçekleştirilen ameliyat sonrasında tedavisi devam etti.

Mayıs ayından itibaren hastanede gözetim altında tutulan Hamza Sofuoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

SAKARYA’DA DUYGUSAL CENAZE TÖRENİ

Hamza Sofuoğlu’nun cenazesi, İstanbul’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Cenaze namazı Gazi Süleymanpaşa Camisi’nde kılındı.

Törene kamu kurumlarının temsilcileri, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Hamza Sofuoğlu’nun cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Sofuoğlu ailesinin yaşadığı acı, cenaze törenine katılanlar tarafından da paylaşıldı.