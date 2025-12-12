Haberler

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Gençlerbirliği Süper Lig maçı kaç kaç? Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Gençlerbirliği canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Kasımpaşa Gençlerbirliği canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title