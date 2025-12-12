Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kasımpaşa Gençlerbirliği canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Gençlerbirliği kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.