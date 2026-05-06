Karolin Fişekçi kimdir? Karolin Fişekçi kaç yaşında, nereli?

KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR?

Karolin Fişekçi, 1982 doğumlu Türk ressamdır. Sosyal medyada paylaştığı çalışmalarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve özellikle cesur temalarıyla dikkat çeken eserleriyle tanınmıştır. İstanbul’da birçok sergide yer almış bir sanatçıdır. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır.

KAROLİN FİŞEKÇİ KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Karolin Fişekçi, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

KAROLİN FİŞEKÇİ NERELİ?

Sanatçı İstanbul’da doğup büyümüş olsa da aslen Sivas kökenlidir. Ailesinin Ermeni olduğu ve iki çocuklu bir ailede yetiştiği bilinmektedir.

KAROLİN FİŞEKÇİ’NİN KARİYERİ

Karolin Fişekçi, Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde eğitim almıştır. Sanat kariyerinde özellikle dikkat çekici ve tartışmalı temalara sahip eserleriyle öne çıkmıştır. Sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, İstanbul’daki çeşitli sergilerde eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştur. Ayrıca sanat dünyasında zaman zaman özel hayatı ve ilişkileriyle de gündeme gelmiştir.