Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Genç'in vasiyetini Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez açıklamıştı. Kamer Genç'in vasiyeti nedir?

KAMER GENÇ'İN VASİYETİ NEDİR?

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez açıklamıştı. Söylemez, "Ben iyileşemezsem, bana bir şey olursa, beni Türk bayrağına sarın ve Tunceli'ye gömün"vasiyetinde bulunduğunu açıkladı.

KAMER GENÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

2015 yılında bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski Tunceli milletvekili Kamer Genç 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında öldü.