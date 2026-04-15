Kahramanmaraş'ta okula kim saldırı? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'taki ortaokula saldırıyı kim yaptı, neden yaptı?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından “Saldırıyı kim gerçekleştirdi, neden yapıldı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Ancak olayın faili ve nedeni henüz netlik kazanmazken, gözler yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA SALDIRI OLAYI NEDİR?

Kahramanmaraş’ta bulunan Aysel Çalık Ortaokulu’nda silahlı bir saldırı gerçekleştiği bildirildi. Okul çevresinde silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olay, bölgede kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA SALDIRI OLAYINI KİM YAPTI?

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek detaylı bilgilendirme bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA SALDIRI OLAYI NEDEN YAPILDI?

Olayın nedeni hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Saldırının arka planına ilişkin soruşturma sürerken, resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA NELER OLUYOR?

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Okul çevresinde arbede yaşandığı aktarılırken, gelişmeler anbean takip ediliyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

İlk bilgilere göre olayda 1 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölü sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

HANGİ OKULA SALDIRI DÜZENLENDİ?

Saldırının Aysel Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştiği bildirildi. Olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.

