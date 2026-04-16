Kahramanmaraş okulda ölen öğretmen ve öğrencilerin isimleri açıklandı mı?

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri merak konusu oldu. Ayşel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan trajik saldırının ardından kaybedilen canların kimlikleri yetkili makamlar tarafından resmi olarak açıklandı. Peki Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler kimler?

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden 9 kişinin kimlikleri belirlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden 1 eğitimci ile 8 öğrencinin isimleri şöyle: “Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.”

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği 9 kişinin ise tedavilerine ise 5 farklı hastanede devam edildiği bildirildi. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİRDE EĞİTİME İKİ GÜN ARA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirtti. Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildiğini söyledi. Bakan Çiftçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.