Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kadir İnanır, uzun yıllara yayılan sanat kariyeri ve Yeşilçam’daki unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edinmiş bir isim olarak yeniden sağlık gündemiyle öne çıktı. 14 Mayıs’ta akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncunun, zatürre teşhisi sonrası yoğun bakım sürecine alındığı ve tedavisinin kritik aşamada sürdüğü bildirildi. Peki, Kadir İnanır kaç yaşında? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar...

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 77 yaşındadır.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kadir İnanır, akciğer enfeksiyonu sonrası gelişen zatürre nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştır. Süreç içinde solunum sıkıntılarının artmasıyla yoğun bakım ünitesine alınmış ve yapılan değerlendirmelerde akciğerinde tümör tespit edilmiştir.

Doktorlar, solunum desteğinin kontrollü sağlanması amacıyla entübasyon uygulanmasına karar vermiştir. Tedavinin kritik ancak kontrollü şekilde sürdüğü belirtilmektedir.

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından yapılan açıklamada, durumun riskli olduğu ve tedavinin yoğun bakım şartlarında devam ettiği ifade edilmiştir.

KADİR İNANIR KİMDİR, NERELİ?

Kadir İnanır, Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. Aslen Trabzon Sürmene kökenlidir.

İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı eğitim almış, ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sanat hayatına 1968 yılında fotoroman yarışmasında birinci olarak adım atmış, ilk sinema deneyimini ise 1970 yapımı Kara Gözlüm filminde yaşamıştır. Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşmıştır.

Kariyeri boyunca 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alarak Türk sinema tarihinde önemli bir yer edinmiştir.