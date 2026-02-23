Haberler

Kabe'de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir?

Kabe'de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir?
Güncelleme:
Son dönemde eğitim ortamlarında dikkat çeken eserlerden biri olan "Kabe'de Hacılar Hû der Allah" ilahisi, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında hızla yaygınlaştı. Peki, Kabe'de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir? Detaylar haberimizde.

Son dönemde özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler arasında dikkat çeken "Kabe'de Hacılar" ilahisi, güçlü sözleri ve sade anlatımıyla geniş kitlelere ulaştı. Celal Karatüre tarafından seslendirilen eser, hem eğitim ortamlarında hem de sosyal medyada kısa sürede yaygınlaşarak adeta bir akıma dönüştü. Peki, Kabe'de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir? Detaylar...

KABE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH İLAHİ SÖZLERİ NEDİR?

"Kabe'de Hacılar Hû der Allah" ilahisi, güçlü bir tekrar yapısına sahip olması ve yalın dili sayesinde özellikle çocuklar tarafından kolaylıkla ezberlenebiliyor. İlahi sözleri şu şekildedir:

Kabe'de hacılar "Hu!" der Allah,

Yer, gök inim inim iniler Allah,

Melekler defterini yeniler Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe'nin yolları taşlıdır Allah,

Hacıların gözleri yaşlıdır Allah,

Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Kabe'nin yolları çukurdur Allah,

Hacıların işleri zikirdir Allah,

Mevla'sına her dem şükürdür Allah,

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah,

İzin ver de yolunda ölelim Allah,

Göster cemalini görelim Allah.

Dilara Yıldız
