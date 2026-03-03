Haberler

KÂBE CANLI İZLE: 3 Mart Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?
Kâbe'yi her an takip etmek isteyenler, Mescid-i Haram'daki canlı görüntülere nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Kesintisiz yayınlar, farklı platformlar ve bağlantı seçenekleri, özellikle Ramazan ve kutsal günlerde izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki, 3 Mart Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?

Kâbe'yi anlık olarak izlemek isteyenler, Mescid-i Haram'daki canlı yayınlara hangi platform ve kanallardan erişilebileceğini araştırıyor. İzleme seçenekleri, yayınların kesintisiz ve ücretsiz olup olmadığı, özellikle Ramazan ve kandil gibi özel dönemlerde merak konusu oluyor. "Kâbe canlı izle" aramaları, bu yoğun ilgiyle tekrar gündeme geldi; ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde…

Kâbe'den canlı yayın izlemek için tıklayın.

Ramazan, hicrî takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat akşamı kılındı ve ilk oruç 19 Şubat sabahı tutuldu.

Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 19 Mart günü Ramazan'ın son orucu tutulacak, ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan, İslam dininde yalnızca oruç ayı olarak değil; sabır, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olarak büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamış, oruç ibadeti farz kılınmıştır. İftar ve sahur sofraları toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirirken, Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi de Ramazan ayı içinde yer alır.

