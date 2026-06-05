Kaan Miraç Sezen kimdir? Lidya Pınar'ın sevgilisi Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli, hangi dizi, filmlerde oynadı?

Genç oyuncu Kaan Miraç Sezen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin ve televizyon dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Özellikle Lidya Pınar ile yaşadığı ilişki sonrası dikkatleri üzerine çeken oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor. Kaan Miraç Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tozluyaka, Düğüm ve Sahipsizler dizileriyle adından söz ettiren oyuncunun kariyer yolculuğuna dair detaylar haberimizde...

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen, 6 Eylül 2002 tarihinde Bursa'da doğmuş Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Genç yaşına rağmen hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon projelerinde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle Tozluyaka dizisindeki "Ali", Düğüm dizisi ve Sahipsizler dizisindeki "Cemo" karakteriyle tanınmaktadır.

KAAN MİRAÇ SEZEN KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 2002 doğumlu olan Kaan Miraç Sezen, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

KAAN MİRAÇ SEZEN NERELİ?

Kaan Miraç Sezen, Bursa doğumludur. Kökenlerinin ise Balkan göçmenlerine dayandığı bilinmektedir.

KAAN MİRAÇ SEZEN'İN KARİYERİ

Kaan Miraç Sezen, lise eğitimini TED Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde başladı. Daha sonra eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlarda görev aldı. Tiyatrodaki başarılı performansının ardından televizyon dünyasına geçiş yaptı. Tozluyaka dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, daha sonra Düğüm ve Sahipsizler dizilerinde rol aldı. Sahipsizler dizisindeki Cemo karakteri ise kariyerinin öne çıkan projeleri arasında yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra eski futbolcu olduğu da bilinen Kaan Miraç Sezen'in özel hayatında ise müzik grubu Manifest'in üyelerinden Lidya Pınar ile birliktelik yaşadığı bilinmektedir.