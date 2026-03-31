JL Bourg Türk Telekom maç hangi kanalda, JL Bourg Türk Telekom nereden CANLI izlenir?

JL Bourg Türk Telekom maç hangi kanalda, JL Bourg Türk Telekom nereden CANLI izlenir?
JL Bourg ile Türk Telekom arasında oynanacak kritik maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, JL Bourg Türk Telekom maçı hangi kanalda ve nereden canlı izlenebilir? İşte maç öncesi tüm yayın ve canlı izleme detayları.

Basketbolseverler için heyecan dorukta! JL Bourg ile Türk Telekom karşılaşması yaklaşıyor. Maçı hangi kanaldan izleyebileceğinizi ve online olarak nasıl canlı takip edebileceğinizi öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

JL BOURG VS TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Eurocup Yarı Final heyecanı JL Bourg ile Türk Telekom arasında Bourg-en-Bresse’de yaşanacak. Sporseverler, bu kritik maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izleyebilecek. Maç saat 21:00’de başlayacak ve basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

JL Bourg-Türk Telekom karşılaşmasını izlemek isteyenler, TRT Spor Yıldız’ı farklı platformlardan takip edebilir. Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan maçı canlı izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın seçenekleri de mevcut.

JL BOURG-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eurocup Yarı Final karşılaşması 31 Mart Salı günü oynanacak. Basketbolseverler için bu tarih, kaçırılmaması gereken önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

JL Bourg ve Türk Telekom, Bourg-en-Bresse’de bulunan Ekinox Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar hem statta hem de ekran başında maç heyecanını yaşayabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
