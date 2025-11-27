Jhon Duran neden kırmızı kart gördü?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde kendi sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise Jhon Duran'ın kırmızı kartının sebebi. Aynı karşılaşmada skor şu an 1-1 olarak devam ediyor ve sarı-lacivertli ekip, oyuncu atılması nedeniyle kalan bölümü 10 kişi oynamak zorunda kalıyor. Peki Jhon Duran'ı oyundan attıran pozisyon neydi?

JHON DURAN NEDEN OYUNDAN ATILDI?

Jhon Duran, rakibiyle yüz yüze geldiği gergin pozisyonda itişme yaşaması üzerine doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Jhon Duran, 90+1. dakikada sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

JHON DURAN KİMDİR?

Temel Bilgiler

• Tam adı: Jhon Jader Durán Palacios

• Doğum tarihi: 13 Aralık 2003

• Doğum yeri: Medellín, Kolombiya

• Boy: 1.85 m

• Mevki: Forvet / Santrafor

Kariyeri

• Futbola küçük yaşlarda Envigado FC altyapısında başladı.

• 2019 yılında profesyonel oldu ve Kolombiya liginde genç yaşta attığı gollerle dikkat çekti.

• 2022'de ABD ligi MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu.

• 2023'te Premier Lig ekiplerinden Aston Villa tarafından transfer edildi.

• 2025 yılında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu.

• 2025/26 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralandı.

Oyun Stili

• Güçlü fiziğiyle ön planda olan bir santrafordur.

• Hızlı, çevik ve savunma arkasına koşuları iyi yapan bir tipik "atletik forvet" profilindedir.

• Ceza sahası içindeki bitiriciliği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla bilinir.

• Genç yaşına rağmen baskı altında gol bulma yeteneğiyle öne çıkar.

Milli Takım

• Kolombiya U17'den başlayarak tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

• 2022'de Kolombiya A Milli Takımı'nda oynamaya başladı.

• Copa América 2024'te Kolombiya ile ikincilik yaşadı.