Jasmine yayından kaldırıldı mı, yasaklandı mı? Jasmine neden yayından kaldırıldı? Jasmine neden yok?

Dizide yer alan bazı sahneler nedeniyle RTÜK'ün inceleme süreci başlattığı bilinirken, bu sürecin ardından TV+ cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. HBO Max ortaklığıyla yayınlanan yapımın platformdan kaldırılması, dizinin akıbetine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Jasmine gerçekten yasaklandı mı, yoksa yayından kaldırılmasının arkasında farklı bir gerekçe mi var?

JASMİNE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), dizinin içeriklerine ilişkin başlattığı incelemenin ardından Jasmine için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. "Genel ahlak, aile yapısı ve toplumsal değerlere aykırılık" iddialarıyla gündeme gelen yapım, HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu tarafından yayından çıkarıldı. Böylece dizi, dijital platform arşivinden tamamen kaldırılmış oldu.

RTÜK SÜREÇ BAŞLATMIŞTI

RTÜK, kamuoyuna yaptığı açıklamada Jasmine dizisiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada, yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısına zarar verdiği, millî ve manevi değerlerle örtüşmeyen unsurlar içerdiği, kadını istismar eden sahnelere yer verdiği ve genel ahlaka aykırı bulunduğu gerekçeleri vurgulandı.

Kurul, yayıncılık faaliyetlerinde toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK" MESAJI

RTÜK açıklamasında, aile yapısını zedeleyen ve toplumsal değerleri hedef alan yayınların titizlikle incelendiği ifade edildi. İzleme ve değerlendirme uzmanlarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağı vurgulandı.

Kurul ayrıca, daha önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini sürdüreceğini, aile kurumunu ve toplumsal yapıyı olumsuz etkileyen yayınlara karşı tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.