Güncelleme:
Yerli dijital platformların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Jasmine, ilk üç bölümüyle izleyicilerin dikkatini tamamen üzerine çekti. Dizinin sürükleyici hikâyesi, karakterlerin derinliği ve beklenmedik olay örgüsü, izleyicilerde heyecan ve merak uyandırdı. Peki, Jasmine 4. bölüm yayınlanacak mı? Jasmine 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

2025-2026 dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan Jasmine dizisi, HBO Max Türkiye izleyicisinin gündeminde ilk 3 bölümle yerini sağlamlaştırdı. Özellikle son bölümün yayınlanmasının ardından merak edilen en büyük soru "Jasmine 4. bölüm yayınlanacak mı?" oldu. Peki, Jasmine 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

JASMINE 4. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Resmî açıklamalara göre bu soru artık yanıtını buldu: HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre Jasmine dizisinin 4. bölümü planlandığı şekilde 2 Ocak Cuma günü 2026 tarihinde dijital platformda yayımlanacak.

Bu açıklama, hem dizinin hikâyesine devam etmek isteyen izleyiciler hem de sezon takvimi açısından büyük önem taşıyor. İlk üç bölümdeki gelişmelerin ardından dördüncü bölümün yayımlanacağı tarih netleşti ve izleyiciler yayın akışını buna göre planlayabiliyorlar.

JASMINE 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Resmî kaynaklar ve çeşitli bölümler listelerine göre Jasmine 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı kesinleşti:

2 Ocak 2026 – Cuma günü HBO Max'te yeni bölüm izleyici ile buluşacak.

