İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ege Bölgesi, 7 Mayıs 2026 sabahında kısa süreli bir sarsıntıyla güne başladı. İzmir merkezli deprem, özellikle sabah saatlerinde işe ve okula hazırlanan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. “İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu kısa sürede gündemin en çok araştırılan konularından biri haline gelirken, resmi kurumların paylaştığı veriler olayın detaylarını netleştirdi. Peki, İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, 7 Mayıs 2026 sabah saatlerinde İzmir’de bir deprem meydana geldi. Resmi veriler doğrultusunda sarsıntının merkez üssünün İzmir’in Menderes ilçesi olduğu açıklandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu yer hareketi, kısa süreli olmasına rağmen çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı yalnızca İzmir ile sınırlı kalmadı. Özellikle:

  • İzmir merkez ilçeleri
  • Menderes ve çevresi
  • Aydın genelinde bazı ilçeler

vatandaşlar tarafından hissedildi. Kısa süreli olmasına rağmen sabah erken saatlerde yaşanması nedeniyle birçok kişi depremi daha net şekilde hissetti.

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Yetkili kurumların paylaştığı verilere göre İzmir’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 (ML) olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 8.9 kilometre olarak kaydedildi.

