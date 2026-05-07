İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ege Bölgesi, 7 Mayıs 2026 sabahına hafif bir sarsıntıyla uyandı. Sabah saatlerinde yaşanan yer hareketi, özellikle İzmir ve çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar güne “Az önce İzmir'de deprem mi oldu?” sorusuyla başlarken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, 7 Mayıs 2026 sabah saatlerinde İzmir’de bir deprem meydana geldi. Resmi veriler doğrultusunda sarsıntının merkez üssünün İzmir’in Menderes ilçesi olduğu açıklandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu yer hareketi, kısa süreli olmasına rağmen çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı yalnızca İzmir ile sınırlı kalmadı. Özellikle:

İzmir merkez ilçeleri

Menderes ve çevresi

Aydın genelinde bazı ilçeler

vatandaşlar tarafından hissedildi. Kısa süreli olmasına rağmen sabah erken saatlerde yaşanması nedeniyle birçok kişi depremi daha net şekilde hissetti.

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Yetkili kurumların paylaştığı verilere göre İzmir’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 (ML) olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 8.9 kilometre olarak kaydedildi.