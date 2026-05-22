İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 22 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

MENEMEN

Gazi ve İstiklal mahallelerinde, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.33 ile 18.34 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza nedeniyle sisteme 4 saatlik kesinti kaydı girilmiştir.

Ayvacık Mahallesi’nde, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.11 ile 14.11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, Kesik, Musabey, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde, 21 Mayıs 2026 saat 15.00 ile 22 Mayıs 2026 saat 08.00 arasında yaklaşık 17 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni depo seviyesindeki düşüklüktür.

TORBALI

Atatürk ve Yedi Eylül mahallelerinde, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.29 ile 20.29 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

URLA

Balıklıova ve Gülbahçe mahallelerinde, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni, Gediz Elektrik kaynaklı planlı enerji kesintisidir.

ÖDEMİŞ

Gerçekli Mahallesi’nde, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.35 ile 20.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, mahallede meydana gelen ana boru arızasıdır.

Onur BAYRAM
