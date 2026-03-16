İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Dikili

Çandarlı Mahallesi Osman Pars Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

İstiklal Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi ve 30 Ağustos Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar

Camikebir Mahallesi ve Hıdırlık Mahallesi'nde, Hıdırlık Caddesi'nde gerçekleştirilen Barankaya çalışması sırasında başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı

Yeniköy Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 15.12 ile 17.12 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş

Umurbey Mahallesi Soylu Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 15.02 ile 17.02 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

