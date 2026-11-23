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İyi Olan Kazansın filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kenti oluyor. Tim Hill'in yönettiği İyi Olan Kazansın'ın çekimleri 2017 yılında yapıldı, film ise 2020 yılında vizyona girdi. İyi Olan Kazansın oyuncuları arasında Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman, Christopher Walken ve Jane Seymour gibi isimler yer alıyor. İyi Olan Kazansın filminin konusu, çekim yerleri ve oyuncu kadrosu haberimizde.

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İyi Olan Kazansın'ın çekimleri ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmin büyük bölümü, hikâyenin merkezindeki aile evinde geçtiği için ev içi sahneler yapımın önemli bir kısmını oluşturuyor. Atlanta, sunduğu teşviklerle son yıllarda Hollywood yapımlarının sıkça tercih ettiği çekim merkezlerinden biri haline geldi.

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İyi Olan Kazansın'ın çekimleri 2017 yılının ilkbaharında yapıldı. Ancak filmin vizyon tarihi, dağıtımcı şirkette yaşanan sorunlar ve ardından gelen pandemi nedeniyle defalarca ertelendi. Film, çekimlerinden yaklaşık üç buçuk yıl sonra, Ekim 2020'de sinemalarda gösterime girdi.

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İyi Olan Kazansın, eşini kaybettikten sonra kızı Sally'nin ailesinin yanına taşınan dul büyükbaba Ed'in hikâyesini anlatıyor. Ed'e yer açabilmek için torunu Peter'ın odası dedesine veriliyor ve Peter çatı katına taşınmak zorunda kalıyor.

Odasını kaybetmeyi bir türlü kabullenemeyen Peter, odasını geri almak için dedesine savaş açıyor. Küçük şakalarla başlayan bu mücadele, kısa sürede iki tarafın da birbirine karşı yaratıcı tuzaklar kurduğu tam kapsamlı bir savaşa dönüşüyor. Film, kuşaklar arasındaki farklılıkları ve aile bağlarının önemini komedi diliyle anlatıyor.

Film, Robert Kimmel Smith'in aynı adlı çocuk kitabından uyarlandı.

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İyi Olan Kazansın'ın başrollerinde Robert De Niro ve Oakes Fegley yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Robert De Niro: Ed

Oakes Fegley: Peter

Uma Thurman: Sally

Christopher Walken: Jerry

Jane Seymour: Diane

Rob Riggle: Arthur

Laura Marano: Mia

Cheech Marin: Danny

Colin Ford: Russell

T.J. McGibbon: Emma

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

İyi Olan Kazansın'ın yönetmeni Tim Hill. Hill, daha önce Alvin ve Sincaplar 3 ve Garfield 2 gibi aile filmlerine imza atmıştı. Film, Robert De Niro'yu Christopher Walken ve Uma Thurman gibi usta isimlerle aynı karede buluşturmasıyla dikkat çekti.

AYNI ADI TAŞIYAN DİĞER İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ

Türkiye'de İyi Olan Kazansın adıyla bilinen bir diğer film ise 2012 yapımı This Means War. McG'nin yönettiği romantik aksiyon komedisinde Reese Witherspoon, Chris Pine ve Tom Hardy başrolleri paylaşıyor. Aynı kadına aşık olan iki CIA ajanının birbirine karşı verdiği mücadeleyi anlatan film, Kanada'nın Vancouver kentinde çekildi.