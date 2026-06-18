İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?
İtalya Dünya Kupası’nda yok mu sorusu futbolseverler arasında yeniden gündeme geldi. Tarihinde birçok kez şampiyonluk yaşamış olan İtalya Milli Takımı’nın son turnuvalardaki durumu merak edilirken, “İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran “ İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?” sorusu, taraftarların en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu. Avrupa’nın güçlü ekiplerinden biri olan İtalya’nın turnuva sürecindeki durumu merak edilirken, gözler Dünya Kupası katılım sürecine çevrildi.
İTALYA DÜNYA KUPASI'NDA YOK MU? 2026 DÜNYA KUPASI ŞOK GELİŞME
Futbol dünyasının en köklü milli takımlarından biri olan İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer almıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya’nın turnuva dışında kalması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avrupa Elemeleri’nde yaşanan sonuçlar, “gök-mavililer” için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.
İTALYA DÜNYA KUPASI’NDA NEDEN YOK?
İtalya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde doğrudan katılım hakkı elde edemedi. Kritik maçlarda alınan puan kayıpları, takımın gruptan çıkmasını engelledi. Bu nedenle İtalyanlar, play-off aşamasına kalmak zorunda kaldı.
Play-off sürecinde ise beklenen performans sergilenemedi ve İtalya turnuva bileti alamadı.
PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYİCİ OLDU
İtalya, play-off finalinde güçlü rakibi karşısında sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sonuç penaltılara kadar uzandı. Kritik anlarda üstünlük kuran rakip ekip, İtalya’yı turnuva dışına itti.
Bu sonuçla birlikte İtalya, üst üste iki Dünya Kupası’nda da yer alamama durumu yaşamış oldu.
TARAFTARLARDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
2021 Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak büyük bir başarı elde eden İtalya’nın, Dünya Kupası’nda yokluğu futbolseverleri şaşırttı. Ülkede teknik ekip ve oyuncu performansına yönelik eleştiriler artarken, federasyonun geleceğe yönelik nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.
2026 DÜNYA KUPASI’NDA KİMLER VAR?
48 takımlı yeni formatta birçok ülke turnuvada mücadele ederken, İtalya’nın dışında kalması dikkat çekti. Turnuva, dünya futbolunun en geniş katılımlı organizasyonu olarak tarihe geçecek.