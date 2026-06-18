Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran “ İtalya Dünya Kupası’nda yok mu?” sorusu, taraftarların en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu. Avrupa’nın güçlü ekiplerinden biri olan İtalya’nın turnuva sürecindeki durumu merak edilirken, gözler Dünya Kupası katılım sürecine çevrildi.

İTALYA DÜNYA KUPASI'NDA YOK MU? 2026 DÜNYA KUPASI ŞOK GELİŞME

Futbol dünyasının en köklü milli takımlarından biri olan İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer almıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya’nın turnuva dışında kalması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avrupa Elemeleri’nde yaşanan sonuçlar, “gök-mavililer” için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.

İTALYA DÜNYA KUPASI’NDA NEDEN YOK?

İtalya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde doğrudan katılım hakkı elde edemedi. Kritik maçlarda alınan puan kayıpları, takımın gruptan çıkmasını engelledi. Bu nedenle İtalyanlar, play-off aşamasına kalmak zorunda kaldı.

Play-off sürecinde ise beklenen performans sergilenemedi ve İtalya turnuva bileti alamadı.

PLAY-OFF MAÇLARI BELİRLEYİCİ OLDU

İtalya, play-off finalinde güçlü rakibi karşısında sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sonuç penaltılara kadar uzandı. Kritik anlarda üstünlük kuran rakip ekip, İtalya’yı turnuva dışına itti.

Bu sonuçla birlikte İtalya, üst üste iki Dünya Kupası’nda da yer alamama durumu yaşamış oldu.