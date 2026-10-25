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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 26 Ekim Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 26 Ekim Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?
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İstanbul’da öğrenciler ve veliler, 26 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Kentte son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündeme gelirken, gözler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 26 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

İstanbul'da öğrenciler ve veliler, hafta sonunun ardından 26 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle kentte ekim ayında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen araların ardından gözler İstanbul Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 26 Ekim Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından 26 Ekim için il genelinde eğitime ara verildiğine dair yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde de 26 Ekim Pazartesi günü için planlanmış bir tatil bulunmuyor.

26 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Mevcut resmî bilgilere göre 26 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da okullar açık olacak ve dersler yapılacak.

Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine normal ders programları doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ancak İstanbul Valiliği tarafından son dakika yeni bir karar alınması halinde durum değişebilir.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMİŞTİ?

İstanbul'da ekim ayı içerisinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle daha önce eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından öğrencilerin okulların yeniden tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin araştırmaları devam etti. Ancak 26 Ekim Pazartesi için şu an itibarıyla il genelini kapsayan yeni bir tatil kararı açıklanmış değil.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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