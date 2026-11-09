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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Salı İstanbul’da okul var mı, yok mu?

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Salı İstanbul’da okul var mı, yok mu?
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde İstanbul’da öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ilişkin takvimi yakından takip ediyor. Atatürk’ün vefat yıl dönümü dolayısıyla okullarda anma programları düzenlenecek olması, 10 Kasım’da ders yapılıp yapılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, İstanbul’da yarın okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde İstanbul’da eğitim-öğretime ilişkin takvim öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla okullarda anma programları düzenlenmesi beklenirken, 10 Kasım’ın resmî tatil olup olmadığı da gündeme geldi. Peki, İstanbul’da yarın okullar tatil mi, 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda ders yapılacak mı? Detaylar...

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. 10 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almadığı için İstanbul genelindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam edecek.

Bu kapsamda öğrenciler 10 Kasım Salı günü ders başı yapacak. İstanbul Valiliği tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine ilişkin ayrıca bir karar alınmadığı sürece okullarda normal ders programı uygulanacak.

10 KASIM SALI İSTANBUL’DA OKUL VAR MI, YOK MU?

10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da okullar açık olacak ve eğitim-öğretim devam edecek. Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla okullarda anma programları gerçekleştirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım 1938 tarihinin yıl dönümünde, okullarda günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler ve öğretmenler, anma programları kapsamında saygı duruşunda bulunacak.

10 KASIM RESMÎ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör iş yerlerinde çalışma düzeni genel olarak devam ediyor.

Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ülke genelinde törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, eğitim ve çalışma hayatında resmî tatil uygulaması yapılmıyor. Bu doğrultuda 10 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da da okullarda dersler sürecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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