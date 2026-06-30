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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 30 Haziran Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 30 Haziran Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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30 Haziran Salı günü İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın iş günlerinden birinde sabah ve akşam saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle "İstanbul'da trafik var mı?" ve "Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor?" soruları yeniden gündemde yer alıyor. Peki, 30 Haziran Salı İstanbul'da trafik durumu nasıl, hangi ilçelerde yoğunluk görülüyor?

30 Haziran Salı günü İstanbul'da trafik akışı, işe gidiş ve dönüş saatlerinde ana arterlerde yoğunlaşırken, kent genelinde bazı noktalarda zaman zaman yavaşlamalar yaşanabiliyor. Özellikle köprü geçişleri, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve merkezi ilçelerde araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 30 HAZİRAN SALI

30 Haziran Salı günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, sabah erken saatlerden itibaren artış göstermeye başladı. İşe gidiş saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında trafik zaman zaman ağır ilerlerken, akşam mesai çıkışıyla birlikte yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal ve Kağıthane başta olmak üzere merkezi ilçelerde gün içerisinde trafik yoğunluğu görülebiliyor. İş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde araç hareketliliği dikkat çekiyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Avrasya Tüneli bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde gün içerisinde zaman zaman yoğunluk oluşabiliyor. Ana arterlere bağlanan kavşak ve bağlantı yollarında da araç trafiğinde yavaşlamalar yaşanabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 saatleri arasında sabah, 16.30-20.00 saatleri arasında ise akşam mesai çıkışında en yüksek seviyelere ulaşıyor. Günün diğer saatlerinde ise trafik akışı bölgesel olarak değişiklik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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