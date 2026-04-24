İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Nisan İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Şehir genelinde hissedilen bu kısa süreli sarsıntı sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşarken, gözler resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Sarsıntının kaynağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken, yaşanan hareketliliğin nedeni ve detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin tüm gelişmeler ve açıklamalar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alacak.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7/24 izleyerek “Son Depremler” listesini anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler düzenli şekilde paylaşılırken, vatandaşların bu bilgilere hızlı ve şeffaf biçimde ulaşması sağlanıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 24 Nisan 2026 itibarıyla gerçekleşen depremlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Listelerde depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair detaylar yer alırken, vatandaşların resmi kaynakları takip etmesinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

24 NİSAN İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 24 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde tedirginliğe neden oldu. “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla yayılırken, gözler Kandilli ve AFAD tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Yaşanan hareketliliğin detayları merak edilirken, resmi veriler yakından takip ediliyor.