İstanbul vapur seferleri SON DAKİKA! İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur seferleri iptal edildi?
Güncelleme:
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. Şehir Hatları İşletmesi, bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu. Peki, hangi vapur seferleri iptal edildi? İstanbul vapur seferleri son dakika gelişmeleri haberimizde.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Şehir Hatları İşletmesi'ne bağlı bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Yolcuların güvenliği için seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Hangi vapur seferleri iptal edildi? Detaylar...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ SON DAKİKA

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için seferlerin durumu yakından takip ediliyor.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ 18 ŞUBAT?

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."

HANGİ VAPUR SEFERLERI İPTAL EDİLDİ?

İptal edilen seferler şunlar:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

Yolcuların güvenliği için Şehir Hatları, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte seferleri yeniden başlatacak.

