İstanbul vapur seferleri SON DAKİKA! İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur seferleri iptal edildi?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. Şehir Hatları İşletmesi, bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu. Peki, hangi vapur seferleri iptal edildi? İstanbul vapur seferleri son dakika gelişmeleri haberimizde.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Şehir Hatları İşletmesi'ne bağlı bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Yolcuların güvenliği için seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Hangi vapur seferleri iptal edildi? Detaylar...
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için seferlerin durumu yakından takip ediliyor.
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."
HANGİ VAPUR SEFERLERI İPTAL EDİLDİ?
İptal edilen seferler şunlar:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Kadıköy-Haliç Hattı
Beşiktaş-Haliç Hattı
Yolcuların güvenliği için Şehir Hatları, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte seferleri yeniden başlatacak.