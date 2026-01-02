İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 2-3 Ocak İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ocak İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: GAZİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi: 02.01.2026 14:13:45
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.01.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185