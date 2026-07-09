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İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...

Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.07.2026 14:26:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2026 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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