İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 14-15 Temmuz İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Temmuz İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...
Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 14.07.2026 15:00:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.07.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185